Сыну Джо Байдена Хантеру предъявлены обвинения по правонарушениям, связанным с владением оружия.

Об этом сообщает Reuters.

В суд дело сына президента США вернула прокуратура. Хантеру Байдену были выдвинуты три обвинения, связанные с незаконным приобретением оружия в то время, пока он принимал наркотики.

По совокупности Хантеру грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

Напомним, в конце июля сын президента США Хантер Байден не признал вину в уклонении от уплаты налогов, он также отверг обвинение в незаконном владении оружием.

Хантеру Байдену, ставшему первым в истории ребенком действующего президента, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов США в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.

Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.

А недавно газета Daily Mail написала, что Хантер Байден ранее помогал в закрытии коррупционных дел в отношении владельца газовой компании Burisma Николая Злочевского, где сам Хантер получал зарплату как член совета директоров.