Хантер Байден, сын нынешнего президента США, ранее помогал в закрытии коррупционных дел в отношении владельца газовой компании Burisma Николая Злочевского, где сам Хантер получал зарплату как член совета директоров.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на электронные письма Байдена-младшего из потерянного им ноутбука.

Сообщается, что судя по этим сообщениям, Байден-младший участвовал в обсуждении плана по освобождению Злочевского от ответственности с представителями Демпартии США. Также он помог с получением разведданных о генпрокуратуре Украины, которая вела расследование против "Бурисмы".

Переписку Хантер вел в том числе с исполнительным директором Burisma Вадимом Пожарским, который просил сына Байдена "использовать свое влияние".

"Нам срочно нужен ваш совет, как вы могли бы использовать свое влияние для передачи сообщения/сигнала и т. д., чтобы остановить то, что мы считаем политически мотивированными действиями", – написал ему Пожарский.

Он заявил, что компания стала жертвой шантажа со стороны правоохранительных органов Украины.

"Если мы не будем сотрудничать, то есть не предоставим деньги наличными, газодобывающий бизнес будет остановлен. После безуспешных попыток получить средства с нашей стороны, они приступили к конкретным действиям", - написал он.

Daily Mail напоминает, что Злочевский на тот момент был объектом расследования по отмыванию денег со стороны ФБР и британских спецслужб.

Хантер связал Burisma с вашингтонской консалтинговой компанией Blue Star Strategies, которой управляют бывшие чиновники администрации Клинтона. Пожарский написал, что конечная цель их работы заключалась в том, чтобы "закрыть любые дела/преследования" против Злочевского в Украине.

Ранее мы писали о том, что бывший генпрокурор Украины обвинил Байдена и его сына Хантера в коррупции.

А также, что в Конгрессе нашли новые доказательства препятствий расследованию дела Хантера Байдена.