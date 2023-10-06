Сын президента США Джо Байдена Хантер потратил 20 тысяч долларов, отложенных на обучение дочери, на алкоголь, наркотики и проституток.

Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на его электронные письма.

Согласно обнародованной переписке, в конце 2018 года Хантер Байден забрал 20 тысяч долларов из сбережений на колледж для его дочери Мейзи, чтобы оплатить "многомесячный запой с наркотиками и проститутками".

При этом, исходя из ранее опубликованных судебных документов, сам Хантер за время своего алкогольно-наркотического угара в 2017 и 2018 годах заработал более 5,5 миллиона долларов.

Напомним, на днях газета Daily Mail писала, что сына президента США Хантера Байдена подозревали в найме проституток из "восточноевропейской сети секс-торговли" во время его нарковечеринок. Также следователи подозревали, что Хантер Байден подделывал чеки на оплату проституток, чтобы скрыть тот факт, что он платил с делового счета.

Ранее в сеть попали снимки Хантера Байдена, на которых он курит кристаллическую форму кокаина (крэк) и едет на скорости 277 км/ч (172 мили) за рулем своего "Порше" в Лас-Вегас к проституткам.