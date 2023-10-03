Сына президента США Хантера Байдена подозревали в найме проституток из "восточноевропейской сети секс-торговли" во время его нарковечеринок.

Об этом пишет The Daily Mail. Издание ссылается на отчет Казначейства, полученный от неназванного источника.

В публикации говорится, что ведомство следило за сыном президента США еще в декабре 2019 года после того, как следователи обнаружили платежи от него и его компаний некоему "восточноевропейскому секс-бизнесу".

Следователи, как следует из отчета, подозревали, что Хантер также подделывал чеки на оплату проституток, чтобы скрыть тот факт, что он платил с делового счета.

Ранее в сеть попали снимки сына президента США Хантера Байдена, на которых он курит кристаллическую форму кокаина (крэк) и едет на скорости 277 км/ч (172 мили) за рулем своего "Порше" в Лас-Вегас к проституткам.

Также СМИ писали, что Хантер Байден угрожал своей сотруднице удержать зарплату, если она не свяжется с ним обнажённой по FaceTime. Отмечалось, что девушка была четвёртой сотрудницей, с которой у Байдена были сексуальные отношения.