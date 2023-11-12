Президент США Джо Байден впервые за год лично встретится с главой Китая Си Цзиньпином во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Американский лидер хочет восстановить военные связи с КНР.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью программе "Face the Nation" на телеканале CBS, пишет Reuters.

"Президент решительно настроен на восстановление связей между военными, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений", - сказал Салливан.

По его словам, восстановление военных связей может происходить на всех уровнях: от высшего руководства до тактического оперативного уровня, а также "на воде и в воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе".

"Китайцы в основном разорвали эти коммуникационные связи. Президент Байден хотел бы их восстановить", - заявил Салливан, добавив, что "это главный вопрос повестки дня".

Между тем власти Сан-Франциско превращают территорию вокруг места проведения саммита АТЭС в неприступную крепость. Квартал за кварталом обносятся двухметровыми заборами, вводятся ограничения проезда, усиливаются наряды полиции на улицах.

Местные жители заявляют, что никогда еще не видели таких мер безопасности, а заодно отмечают чистоту и резкое снижение числа бездомных.

Ранее источники Reuters сообщили, что на новой встрече лидеры США и Китая "будут стремиться перезагрузить отношения в условиях высокого напряжения".

Эта встреча Байдена и Си будет первой с ноября прошлого года, когда президенты встретились на полях саммита "Большой двадцатки" в Индонезии. С тех пор между США и Китаем произошло немало инцидентов, которые ухудшили отношения между странами. Так, в августе Байден на сборе средств для своей президентской кампании назвал лидеров КНР "плохими людьми" и заявил, что китайская экономика испытывает проблемы и может стать "бомбой замедленного действия".

А перед этим президент США и вовсе назвал Си Цзиньпина диктатором. В Китае назвали такие высказывания Байдена безответственными.