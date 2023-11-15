В среду, 15 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на встречу с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.

Видео прибытия китайского лидера и первые моменты встречи опубликовали телеграм-каналы.

Президент США поприветствовал Си Цзиньпина. Для лидеров разостлали красную дорожку, на которой стояли морские пехотинцы и флаги двух государств.

Отмечается, что перед встречей Байден и председатель КНР отказались отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, сегодня глава Китая Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США. После встречи с Байденом председатель КНР посетит ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что президент США встретится с Си Цзиньпином, чтобы восстановить военные связи с КНР.

Также источники Reuters сообщили, что на новой встрече лидеры США и Китая "будут стремиться перезагрузить отношения в условиях высокого напряжения".

Мы рассказывали о предположениях западных СМИ, чего ждать от сегодняшней встречи Байдена и Си Цзиньпина.