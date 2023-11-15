Глава Китая Си Цзиньпин впервые за долгое время встретится с президентом США Джо Байденом. Встреча произойдет сегодня. Си Цзиньпин уже прибыл в Сан-Франциско на саммит стран азиатско-тихоокеанского региона.

Несколько предположений накануне выдвинули западные СМИ. Первое из них - разногласия по итогам беседы останутся крайне высокими, поэтому никакого совместного заявления не ожидается. Об этом сообщает Financial Times .

Байден вчера заявил журналистам, что его цель - "вернуться к нормальному курсу, вести переписку и иметь возможность брать трубку и разговаривать друг с другом в условиях кризиса, а также убедиться, что у наших военных все еще есть возможности начать контактировать друг с другом".

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что лидеры договорятся о соглашении по фентанилу - опиоиду, который в 50 раз сильнее героина. В США ежедневно от передозировки этим наркотиком умирают десятки человек.

Китай может по итогу ввести более жесткий контроль за своими химкомпаниями, а США снимут санкции с института судебно-медицинской экспертизы Китая.

Также, по данным Financial Times, Пекин надеется на расширение диалога, связанного с искусственным интеллектом - с целью снизить уровень американских ограничений на эту китайскую отрасль.

При этом, как ожидает издание Axios, основной темой обсуждения станет Тайвань, "хотя никаких новых заверений с обеих сторон не ожидается". При этом Байден и Си могут договориться о том, что ни один из сторон не стремится изменить статус-кво.

Текущие войны - Украина с Израилем - также будут затронуты, сообщал советник Байдена по нацбезопасости Джейк Салливан.

Ранее издание Politico сообщало, что предстоит "жесткий разговор" о связях Пекина с Тегераном и о роли Китая в украинском конфликте.