США считают, что Китай не поставлял России вооружений для использования на войне в Украине.

Об этом заявил советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

"Наша последняя оценка состоит в том, что Китай не поставлял России вооружений в рамках войны в Украине", - сказал Салливан.

Ранее мы писали, что, по данным разведки США, Китай поставляет России технологии и оборудование, которые играют все более важную роль в войне против Украины. Москве продают навигационное оборудование, технику постановки помех и запчасти для истребителей. Также Китай поставил в Россию беспилотники и запчасти на сумму более 12 миллионов долларов.

Также газета Politico со ссылкой на таможенные записи сообщала, что Китай тайно отправляет России снаряжение в объеме, "достаточном для оснащения армии". В частности, РФ закупила сотни тысяч бронежилетов и касок, дроны, которые можно использовать для корректировки артиллерийского огня или сброса гранат, и тепловизионные оптические прицелы для наведения на противника ночью.