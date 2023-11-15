Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Соединенные Штаты и Китай должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту.

Си Цзиньпин в ответ заявил Байдену, что считает двухсторонние отношения США и КНР "самыми важными" во всем мире.

Видео выступлений американского и китайского лидеров появилось в телеграм-каналах.

По словам Си Цзиньпина, возможный конфликт Китая и США повлек бы за собой "невыносимые последствия" для обеих сторон, а мир достаточно велик для процветания обеих стран.

КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, конкуренция не должна стать превалирующим трендом, заявил Си Цзиньпин.

Напомним, в среду, 15 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на встречу с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. Мы публиковали видео первых минут встречи лидеров США и Китая.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что президент США встретится с Си Цзиньпином, чтобы восстановить военные связи с КНР.

Также источники Reuters сообщили, что на новой встрече лидеры США и Китая "будут стремиться перезагрузить отношения в условиях высокого напряжения".