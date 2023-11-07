США пригласили Россию на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепа Мэтт Мюррей.

Отметим, что на этом саммите должны присутствовать главы государств. Там, в частности, встретятся президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин.

"Соединенные Штаты пригласили все экономики-участницы на встречу лидеров. Обязательство, которое мы на себя взяли, когда предложили принять АТЭС в 2023 году, заключалось в том, что мы будем выступать в роли хозяев встреч, опираясь как на дух и принципы АТЭС, так и на американские законы и нормы", - сказал Мюррей.

Ранее в Госдепартаменте пообещали, что обеспечат "надлежащее участие делегации от России".

При этом статус и формат этого участия пока неизвестен. Саммит АТЭС будет проходить 15-17 ноября.

Также мы писали, что высокопоставленный чиновник из администрации Байдена заявил, что на новой встрече лидеры США и Китая "будут стремиться перезагрузить отношения в условиях высокого напряжения".

Эта встреча Байдена и Си будет первой с ноября прошлого года, когда президенты встретились на полях саммита "Большой двадцатки" в Индонезии.