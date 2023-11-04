Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что никто не давит на него, чтобы принудить Киев к переговорам с Россией.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны. На сегодняшний день никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов", - сказал президент.

"Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали – не будет такого", – добавил Зеленский.

Напомним, сегодня в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На вокзале ее встретил лично президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский прокомментировал статью и интервью главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist, где главком ВСУ назвал ситуацию на фронте тупиковой. Президент с такой оценкой не согласился. По его словам, сейчас не патовая ситуация, а Украина бывала и в более сложных обстоятельствах, например, в начале войны, когда многие предрекали скорое поражение.

Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.