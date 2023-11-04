В субботу, 4 ноября, в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен", – написал Железняк в Telegram.

Также он отметил, что она должна выступить в Парламенте.

На вокзале в Киеве Урсулу фон дер Ляйен встретил президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе других украинских визитов главу Еврокомиссии обычно встречали представители посольства Евросоюза.

Фон дер Ляйен в своем Х сообщила, что приехала обсуждать путь вступления Украины в ЕС, финансовую поддержку и санкции против России.

Ранее сообщали, что в Киев едет глава Еврокомиссии с "оптимистичным сигналом" по членству в ЕС. По словам Гончаренко, вероятно, она посетит столицу с позитивными решениями по интеграции Украины в Евросоюз.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о совещании по началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

А на днях газета Politico писала, что Еврокомиссия 8 ноября даст рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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