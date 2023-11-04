Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, который прогнозировал, что Украина вернёт Крым этим летом, признал, что ошибся в расчётах.

Об этом отставной американский генерал сказал во время интервью "Радио Свободе".

В том, что его прогноз не оправдался Ходжес обвинил страны Запада, которые долго медлили с передачей Украине дальнобойных ракет.

"Вы очень мягко отметили, как я ошибался в своих расчётах. Я очень озадачен тем, что президент США и канцлер Германии отказываются предоставить Украине то, что необходимо им для освобождения Крыма. Я был уверен, что администрация США поймёт, что нам нужно помочь Украине победить. А залог победы – это освобождение Крыма. Для этого требуется высокоточное дальнобойное оружие. И Соединенные Штаты, и Германия до сих пор не готовы осуществлять такие поставки. Я ошибся на этот счёт. И поэтому украинцы сталкиваются с бóльшими трудностями, чем я ожидал", - заявил бывший командующий армией США в Европе.

По мнению Ходжеса, "есть политическое решение не оказывать такой поддержки".

"Администрация США боится, что Россия может применить ядерное оружие, если будет выглядеть, что они скоро потеряют Крым", - считает бывший командующий.

Ранее Бен Ходжес говорил, что Украина пока не наносила своего главного удара.

Также западные СМИ пишут, что в ближайшие месяцы Украина и РФ столкнутся с трудностями при формировании сил для наступления.