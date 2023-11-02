Россия "не пошла на эскалацию" в ответ на использование ВСУ ракет ATACMS по Крыму.

Об этом говорится в письме четырех конгрессменов-республиканцев президенту США Джо Байдену, которому предлагается передать Украине дополнительные ATACMS, пишет Reuters.

Если этого не сделать, на фронте может начаться тупик, считают депутаты Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.

"Очевидно, вам пора завершить работу (над организацией поставок) ATACMS... В противном случае, это может обернуться тупиком на поле боя", - говорится в документе.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в понедельник, 30 октября, Украина впервые нанесла удар по Крыму дальнобойными ракетами ATACMS.

Война в Украине идет уже 617-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Командующий Южным фронтом Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ стойко держат оборону. Газета Bild написала, что Украина перебросила в Авдеевку с Южного направления 47-ю механизированную бригаду с танками Leopard 2A6. А в Bloomberg сообщили, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов.

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