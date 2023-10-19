США продолжат поставлять ATACMS на постоянной основе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1.

Он утвердительно ответил на вопрос, означает ли поставка первой партии ATACMS, что США будут передавать их постоянно и в большем количестве.

При этом ВСУ прогнозируют, что появление первых ATACMS вынудит РФ оттягивать глубже в тыл свои склады и командные пункты.

"Оккупантам сейчас добавится очень много хлопот на ровном месте, поскольку сейчас это все требует нахождения новых мест, размещения и, конечно, что это очень большая нагрузка на их логистическую систему", — заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По данным NYT, США передали Украине около 20 ракет ATACMS.

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 18 октября. Вчера президент РФ Путин заявил о давно ожидаемом наступлении ВСУ на Херсонском направлении. При этом украинская сторона по поводу событий в регионе ничего не сообщала. Также в среду Украина подверглась ракетному обстрелу. В Запорожье ночной ракетный удар задел жилой дом, погибли пять человек, в том числе молодая семейная пара. А днем был прилет по окрестностям Днепра. В целом на военном театре в Украине наметилась отчетливая тенденция - движение к тупику.

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