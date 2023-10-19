Переданные США Украине ракеты ATACMS не смогут уничтожить российскую бронетехнику, в частности, танки. Хотя они способны сносить с аэродромов целые вертолетные полки и пробивать колонны снабжения с батареями ПВО.

Такое предположение озвучил корреспондент журнала Forbes Дэвид Экс.

По его словам, для того, чтобы ракеты ATACMS нанесли какое-либо значительное поражение танку, необходимо нанести очень точный удар.

"Боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку", - пишет Экс.

Кроме того, по его словам, ВСУ получили не новые ракеты, а уже с истекающим сроком годности.

ATACMS и ее суббоеприпасы M74 из стали и вольфрама идеально подходят для поражения мягких целей, "таких как шины грузовиков, ракетные снаряды, тонкостенные транспортные средства и радиолокационные антенны", приводит Экс слова майора армии США Джеймса Хаттона.

Армейский тактический ракетный комплекс M39 представляет собой двухтонную баллистическую ракету ATACMS с твердотопливным ракетным двигателем и боеголовкой, содержащей 950 суббоеприпасов M74 размером с гранату. В конце 1990-х годов армия США разработала новую версию ракеты ATACMS, которая могла нести 13 управляемых противотанковых боеприпасов. Ракета образца 1990-х годов запускается гусеничной или колесной пусковой установкой высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS.

Напомним, накануне западные СМИ сообщили, что США уже передали Украине около 20 ракет ATACMS.

Ранее издание Politico писало о том, что глава Белого дома Джо Байден решился передать Украине ракеты ATACMS после того, как летнее наступление ВСУ не дало желаемого результата. Также решение было принято "в связи с растущей обеспокоенностью администрации по поводу наращивания Россией войск и техники для осеннего наступления, которое может стать крупнейшим российским маневром за последние несколько месяцев".

Мы разбирались, как передача Украине ракет ATACMS повлияет на ситуацию на фронте.