Видео первого запуска американских ракет ATACMS опубликовал главком ВСУ Залужный
Появилось видео запуска ракет ATACMS.
Его опубликовал главком ВСУ Валерий Залужный.
Сегодня ВСУ сообщили, что ночью уничтожили девять российских вертолетов разных модификаций на аэродромах в оккупированных Бердянске и Луганске.
Российские военные телеграм-каналы заявили об ударе американскими ракетами ATACMS по российским аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Также они опубликовали фото обломков ракет.
Владимир Зеленский после этой атаки поблагодарил "некоторых партнеров" за "эффективное оружие, как мы и договаривались".
Мы разбирались, как передача ракет повлияет на ситуацию на фронте.
Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.
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