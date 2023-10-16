В сети появилось видео момента прилета по территории рядом с КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа.

Кадры опубликовали арабские издания.

Сообщается, что там упала ракета.

Напомним, сегодня СМИ несколько раз сообщали о якобы достигнутых договоренностях между Египтом, США и Израилем об открытии данного пункта пропуска на некоторое время для выхода иностранцев из сектора Газа. Официально эти договоренности не подтверждены. Также они не предусматривали выход через КПП "Рафах" палестинцев.

Ранее мы писали, что Израиль нанес авиаудар по палестинцам во время эвакуации из сектора Газа. Заявлялось, что прямо на дороге погибли около 70 беженцев и более 200 получили ранения.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Он подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. А Израиль наносит удары по сектору Газа. Бомбежки происходят и на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.