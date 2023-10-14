Новости из зоны арабо-израильского конфликта.

1. Число жертв среди мирных жителей в секторе Газа возросло до 2 215, раненых - до 8 714 человек. Число жертв среди мирных жителей в Израиле - более 1300. Кроме того, 120 человек боевики ХАМАС забрали в заложники.

2. Египет и Израиль согласились открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" и дать возможность выехать из сектора Газа гражданам США, застрявшим там из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

По данным агентства Reuters, США вели переговоры с Египтом и Израилем и добились того, что КПП будет открыт с 12:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с киевским). Об открытии гуманитарных коридоров для выхода в Египет палестинцев пока ничего не сообщается.

3. Израильская армия заявила, что в результате ночного авиаудара по сектору Газа были убиты глава воздушной группировки ХАМАС Мурад Абу Мурад, а также командир роты спецназа ХАМАС, руководивший операцией в израильских общинах вблизи сектора Газа.

4. Как заявил глава пресс-службы ЦАХАЛа генерал Агари, любой, кто приблизится к границе Израиля с ливанской стороны будет убит.

"За все, что сделает "Хезболла", отвечать будет Ливан", - добавил Агари.

Ранее мы писали, что Саудовская Аравия приостанавливает переговоры о нормализации отношений с Израилем.

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