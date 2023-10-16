Согласованный США, Израилем и Египтом план по эвакуации не предусматривает пропуск на территорию Египта палестинцев из сектора Газа.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что Каир хочет избежать большого наплыва палестинских беженцев, ссылаясь на угрозы безопасности. Поэтому в Египет смогут выйти только иностранные граждане.

Ожидается, что пограничный переход Рафах на юге сектора Газа откроется сегодня, и первыми по нему выйдут граждане США.

За ними проследуют граждане других западных стран, затем сотрудники ООН и других гуманитарных организаций и, наконец, сотрудники международных компаний.

По оценкам США, в секторе Газа проживает от 500 до 600 американцев.

Ранее в Reuters сообщали, что Израиль, США и Египет договорились о временном прекращении огня на юге сектора Газа, но вскоре данную информацию опровергли.

Напомним, Израиль разрешил пропуск гуманитарной помощи в Газу из Египта.

Ранее израильская армия советовала палестинцам покинуть сектор Газа и отправиться в Египет.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.