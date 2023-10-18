Украинские паблики публикуют спутниковые снимки Бердянского аэродрома после удара ATACAMS.

На них видны по меньшей мере пять очагов возгораний. Украинские паблики предполагают, что это уничтоженные вертолеты.

Ранее Силы специальных операций заявили об уничтожении девяти российских вертолетов в результате ударов в районе Бердянска и Луганска.

Как сообщалось, удар мог быть нанесен американскими ракетами ATACAMS.

Как пишет, ссылаясь на источники, The New York Times, США передали Украине около 20 ракет ATACMS.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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