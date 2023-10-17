США передали Украине меньше дюжины ракет ATACMS
Соединенные Штаты передали Украине к настоящему времени "менее дюжины" тактических ракет ATACMS.
Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.
Сегодня ВСУ сообщили, что ночью уничтожили девять российских вертолетов разных модификаций на аэродромах в оккупированных Бердянске и Луганске.
Российские военные телеграм-каналы заявили об ударе американскими ракетами ATACMS по российским аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Также они опубликовали фото обломков ракет.
Владимир Зеленский после этой атаки поблагодарил "некоторых партнеров" за "эффективное оружие, как мы и договаривались".
Мы разбирались, как передача ракет повлияет на ситуацию на фронте.
Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.
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