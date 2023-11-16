В Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американская и китайская стороны по-разному излагают, о чем шла речь на переговорах лидеров.

Приводим их заявления.

Что сказали американцы

Американский президент после окончания встречи заявил о достигнутых соглашениях по поводу ограничения производства фентанила и восстановления связей между военными. При этом он признал, что "глубокая напряженность в отношениях стран остается".

Байден сказал, что он и Си "договорились взять трубку и поговорить в периоды разногласий". Он назвал состоявшиеся переговоры "одними из самых конструктивных и продуктивных дискуссий, которые у нас были".

Тем не менее, покидая саммит после пресс-конференции, американский президент заявил, что по-прежнему считает Си "диктатором" - несмотря на прогресс, достигнутый на встрече.

На сайте Белого дома говорится, что Соединенные Штаты и Китай договорились "ответственно управлять конкуренцией, чтобы не допустить ее скатывания к конфликту, конфронтации или новой холодной войне".

Также правительства двух стран будут вести переговоры о "повышении безопасности искусственного интеллекта".

Белый дом кратко коснулся и Украины. США намерены "гарантировать, что Украина выйдет из этой войны демократической, независимой, суверенной и процветающей страной, которая сможет сдерживать и защищать себя от будущей агрессии". О сохранении территориальной целостности в данном контексте упомянуто не было.

Кроме того, Байден "выразил обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в КНР". Что касается Тайваня, США "выступают против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны".

Отдельно в США заявили, что Си в ходе разговора с Байденом пообещал не делать попыток вернуть Тайвань военным путем и "четко заявил, что они предпочитают воссоединение мирным путем", но также обозначил "условия потенциального использования силы".

Также Си Цзиньпин "с некоторой долей раздражения" прокомментировал курсирующие в США слухи о якобы планах Китая атаковать Тайвань в 2027 или 2035 году.

"Он фактически сказал, что таких планов нет, никто со мной об этом не говорил", - передали слова главы Китая в американской администрации.

Хотя газета The Times приводит другое заявление Си Цзиньпина о Тайване: он сказал Байдену, что поглощение Китаем Тайваня неизбежно.

"Китай не стремится сбросить Соединенные Штаты как мировую сверхдержаву, сказал президент Си президенту Байдену, но поглощение Пекином Тайваня неизбежно, и США должны прекратить вооружать этот демократический остров", - пишет The Times.

Что говорят китайцы

В Китае после встречи заявили, что "провели откровенный и углубленный обмен мнениями по стратегически важным вопросам". Кроме межгосударственной повестки, обсуждались темы, "влияющие на мир".

Си подтвердил, что было решено возобновить военные контакты на высоком уровне.

Глава КНР добавил, что "у Китая есть интересы, которые необходимо защищать, принципы, которые необходимо поддерживать, и красные линии, которые нельзя пересекать". Он выразил желание, чтобы стороны "воздерживались от резких движений, провокационных действий и пересечения линий". Китаю и США, по его словам, "следует больше общаться, больше диалогов и больше консультаций".

Си призвал Америку "предоставлять миру больше общественных благ" и усиливать гуманитарные обмены между странами в сферах туризма и обучения.

Об Украине в сообщениях Китая ничего не говорится.

Какие выводы можно сделать

Судя по заявлению Байдена о диктаторе, и тому, что Си несколько раз затронул тему красных линий, какого-то прорыва на этих переговорах не произошло. И за исключением второстепенных соглашений вроде контроля за производством наркотиков, а также возобновления коммуникаций по военной линии, стороны "договорились договариваться".

Многие обратили внимание на фразу Си Цзиньпина о том, что "мир достаточно велик для процветания двух стран". Некоторые наблюдатели уже расценили ее как чуть ли не приглашение от КНР американцев к новому разделу мира. Впрочем, у этой фразы может быть и более прикладной смысл: таким образом Си высказался против постоянных ограничений на торговлю с Китаем, которые вводят американцы (и побуждают к тому же европейцев), и предложил выработать в этом плане общие правила игры.

Однако пока нет признаков того, что стороны близки к установлению таких правил по этому и прочим проблемным вопросам. Например, по Тайваню.

Западные СМИ пишут, что Си с одной стороны сказал, что у Китая нет намерений нападать на Тайвань. С другой стороны - назвал условия, при которых война возможна (не исключено, что речь идет о провозглашении независимости Тайваня, за что выступает ныне правящая на острове партия). Байден же заявил о недопустимости применения силы в любом случае.

Что касается темы Украины, то о ней кратко и в общих словах упомянул лишь Байден. Китай не упомянул вовсе, хотя тема была изначально заявлена в повестке встречи.

Относительно позиции Китая по Украине в СМИ и в экспертных кругах распространены две прямо противоположные точки зрения.

По одной из них, Россия, Китай и Иран выступают единым фронтом, втягивая Запад и его союзников в серию войн для исчерпания их ресурсов. А значит, и вторжение в Украину, и начавшаяся война на Ближнем Востоке - это прелюдия к основному акту драмы - атаке Китая на Тайвань.

Вторая версия: Китай исходит из того, что война в Украине, как и любая другая в незападном мире (в том числе за Тайвань), не в его интересах, а в интересах США. Эти войны ведут к оттоку инвестиций из незападного мира в западный, ослабляют конкурентные преимущества незападных стран, а также приводят к консолидации глобального Запада под эгидой Вашингтона и служит оправданием для ужесточения антикитайских ограничительных мер в торговле со стороны США и ЕС. В интересах Китая, наоборот, мир во всем мире и свобода торговли, что позволит КНР за счет своей промышленной мощи постепенно завоевывать рынки и затягивать в свою экономическую орбиту все большее число стран. Также в интересах Китая укрепление связей с ЕС и "оттягивание" Европы от Штатов. Война же в Украине, наоборот, толкает Евросоюз ко все более тесному союзу с США, что Китаю не нужно.

Поэтому Пекин и выступил в начале года со своими мирными инициативами, которые подразумевают прекращение огня в Украине по нынешней линии фронта, чтобы как можно скорее войну закончить. Исходя из этого уже высказываются предположения, что во время переговоров с Байденом Си предлагал ему поспособствовать реализации этого сценария. Но пока нет никаких четких сигналов, что США готовы пойти на такой вариант. Сообщения о том, что Запад склоняется к переговорам с РФ на фоне тупика на фронте в Украине периодически появляются в СМИ, но каких-либо подтверждений не получают, а на официальном уровне опровергаются и в Киеве, и в Вашингтоне.