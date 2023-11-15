Мировые издания трактуют зашифрованное послание в изображении на обложке спецвыпуска журнала The Economist, где Владимир Зеленский и Владимир Путин смотрят на песочные часы, а Джо Байден и Си Цзиньпин отвернулись друг от друга.

Согласно трактовкам:

Зеленский и Путин ждут победы нужного им кандидата в США. Для украинского президента это женщина-демократ (профиль над Зеленским - Мишель Обама или Камала Харрис), для российского - Дональд Трамп (профиль над Путиным).

Мир расколется на два противоборствующих лагеря.

Байден и Си будут биться за Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию, так как оба хотят нарастить влияние в этих регионах. Байден будет делать ставку на зеленую энергетику, Си - на электротранспорт, дешёвую энергию и накопление золота.

Космические корабли и ракеты указывают на то, что ведущие державы активизируют космическую гонку.

Картинка с проводами и мозгом символизирует внедрение искусственного интеллекта во многие сферы, где ИИ все в большей степени будет заменять человеческий труд.

Ранее мы писали, что The Economist выпустил номер прогнозов "Мир накануне 2024 года" и в своих традициях представил обложку как некий геополитический ребус.