Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента в России.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Внесены следующие изменения:

допуск на заседания избиркомов получат представители СМИ, у которых есть трудовой договор;

вводятся ограничения на съемку на участках, расположенных в воинских частях;

голосование в субъектах с военным положением возможно по итогам консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ и главами этих регионов.

Выборы президента в РФ должны пройти 17 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин собирается пойти на выборы как самовыдвиженец, как и в прошлый раз. Сейчас у главы Кремля занимаются формированием инициативной группы, которая выдвинет его на очередной президентский срок.

Также российские издания анонсировали на 14 декабря большую пресс-конференцию Путина. Ее совместят с другим форматом - "прямой линией". Официально в Кремле пока этого не подтверждали. Если пресс-конференция президента РФ состоится, то она станет первым подобным мероприятием с участием Путина после начала полномасштабного вторжения России в Украину.