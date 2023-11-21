Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский прокомментировал свою встречу с президентом РФ Путиным в конце октября, где, как сообщалось, говорили о прекращении огня на территории Украины.

При этом Кремль факта этой встречи никогда не подтверждал.

"Смысл моей встречи c Путиным был в прекращении огня. Он единственный человек, который принимает такие решения и может принимать. Поэтому разговаривать надо с тем, кто принимает решения. Вот для этого и была встреча. Нет никакого мирного плана. Это фантазия. Есть тезис и необходимость прекращения огня. Всё, точка. Больше ничего пока нет", - сказал Явлинский в интервью RTVI.

Ранее у Путина заявили о готовности к мирным переговорам и отсутствии контактов с Киевом.

"Россия готова к переговорам с Украиной, но от украинской стороны в последние месяцы не было даже намёков на новые контакты с РФ", - сказал помощник Путина Ушаков.

Мы также сообщали, что по мнению министра обороны Италии, время для мирных переговоров между Украиной и РФ ещё не пришло.

"Украина борется за защиту своего суверенитета, а также за соблюдение международного права. Очевидно, что прочный мир не может основываться только на военных действиях. Необходимо политическое "перемирие". Время для этого ещё не пришло, но "надежда умирает последней", - заявил министр.