Представитель Государственного департамента США Ведант Патель отрицает информацию NBC News о якобы обсуждении американской и европейской стороны с Украиной начала "мирных" переговоров с Россией.

Об этом он заявил на брифинге.

"Любые переговоры – это дело Украины. И, как мы уже неоднократно говорили, ничего об Украине без Украины происходить не должно. Нам неизвестно о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах вне структуры формулы мира, насчет которой, как вы уже видели, состоялся ряд встреч", – заявил замспикера Госдепа Ведант Патель и заверил Украину в дальнейшей поддержке.

При этом он говорит, что РФ сейчас не проявляет готовности к старту мирных переговоров.

Ранее телеканала NBC News сообщил, что США и европейские чиновники обсуждают с Киевом тему мирных переговоров. Эти обсуждения включают "общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения с Россией".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что никто не давит на него, чтобы принудить Киев к переговорам с Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Война в Украине идет уже 623-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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