Существует риск, что РФ перехватит инициативу на поле боя в Украине в следующем году. У России есть больше причин на продолжение войны на фоне растущих шансов Дональда Трампа вернуться в Белый дом и бросить Украину на произвол судьбы.

Так считает международный обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

"Президент Украины Владимир Зеленский гневно отверг идею о том, что война заходит в тупик. Но прогнозы о тупиковой ситуации на самом деле могут оказаться чрезмерно оптимистичными для Украины. Россия превратилась в военную экономику и, вероятно, в следующем году будет иметь растущее преимущество в вооружениях и численности войск. В ближайшие месяцы российские войска, скорее всего, снова нанесут удары по украинским городам и инфраструктуре", - рассуждает Рахман.

Процессы в разных частях мира стали взаимосвязаны. Война в Израиле сместила акцент с Украины и сделала страны конкурентами за оружие. Поддержка Украины странами "глобального юга" снизилась, когда Запад остался на стороне Израиля после начала авиаударов по сектору Газа.

Война в Израиле делает более вероятным избрание Трампа президентом, поскольку меньше молодых избирателей, прогрессистов и американцев арабского происхождения проголосуют за Байдена. Китай может воспользоваться возможностью, пока США перегружены, и попытаться захватить Тайвань.

Ранее The New York Times писала, что Байден сталкивается с "пределами своего влияния в двух международных конфликтах, определяющих его президентство".

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основным направлением российских штурмов остается Авдеевка. Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города. На остальных участках нет существенных изменений.

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