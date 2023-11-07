Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что американские ракеты дальнего действия ATACMS не помогут ВСУ изменить баланс сил на поле боя.

Об этом сообщила газета The New York Times.

По словам помощников президента, США предоставили Украине "все системы вооружений, которые президент Украины Владимир Зеленский просил, в том числе ATACMS". При этом у Байдена существуют опасения, что эти ракеты "не будут иметь такого большого значения".

Как уточняет издание, Байден долгое время был против передачи Киеву ATACMS, так как боялся, что украинцы "могут пересечь красную линию", что приведет к ядерной войне.

The New York Times подчеркивает, что сейчас глава Белого дома вынужден "сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий в Украине, появившиеся из-за ощущения того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно".

В той же статье говорится, что Байден сталкивается с "пределами своего влияния в двух международных конфликтах, определяющих его президентство": в Украине и Израиле. Президент США не смог убедить Нетаньяху организовать "гуманитарные паузы" в бомбардировках Газы. В Украине же главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике на фронте, с чем, по данным издания, многие из помощников Байдена согласны.

"Но они опасаются, что откровенность генерала Залужного затруднит выполнение задачи убедить республиканцев проголосовать за увеличение финансирования войны — и может побудить Путина наращивать усилия, надеясь, что бывший президент Дональд Трамп или республиканец с аналогичными взглядами будет избран в следующем году и откажется от американской поддержки", - пишет издание.

Помощники Байдена сообщают, что он "верит, что история запомнит его за то, как он защищал демократию от сил хаоса, террора и диктатуры". Но не хочет прямого втягивания США в войну, помня опыт Вьетнама.

"И хотя американское вооружение и разведка играют центральную роль в обеих войнах, Байден живет с реальностью в которой военные решения должны приниматься в Израиле и Украине, а не в Соединенных Штатах. Это часто ставит Вашингтон в странное положение: он может предложить методы разрушения огромной сети туннелей в секторе Газа или прорыва через российские оборонительные линии, но дистанцируется от решений и их последствий", - пишет NYT.

В качестве примера приводится ситуация, когда американцы летом не смогли убедить руководство Украины сконцентрировать свой удар на главном направлении прорыва российской обороны. Судя по всему, речь идет о совете американцев прекратить наступательные операции под Бахмутом и сконцентрировать усилия на южном направлении. Но руководство Украины этому совету не последовало.

Ранее корреспондент журнала Forbes писал, что ракеты ATACMS не смогут уничтожить российскую бронетехнику, в частности, танки. Хотя они способны сносить с аэродромов целые вертолетные полки и пробивать колонны снабжения с батареями ПВО.

К середине октября США передали Украине около 20 ракет ATACMS.