США опасаются эскалации на Западном берегу реки Иордан после продажи оружия Израилю - The New York Times
США опасаются, что продажа Израилю заказанного огнестрельного оружия может спровоцировать эскалацию насилия на Западном берегу реки Иордан.
Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.
В публикации говорится, что Израиль хочет купить 24 тысячи штурмовых винтовок. Американцы считают, что оружие может оказаться в руках поселенцев и гражданских ополченцев, которые пытаются вытеснить палестинцев с Западного берега.
Власти Израиля заявляют, что этими винтовками пополнят свой арсенал, поскольку тысячи единиц оружия планируется раздать населению как минимум в 1000 городов и поселков, включая израильские поселения на оккупированном Западном берегу, пишет NYT.
Пока значительная часть мира осуждает Израиль за авиаудары по сектору Газа, президент США Джо Байден и его помощники все больше обеспокоены ростом насилия на Западном берегу. С 7 октября там были убиты более 150 палестинцев - почти столько же, сколько за весь 2022 год.
Большинство этих убийств произошло во время столкновений с израильскими военными, но некоторые были совершены вооруженными гражданскими лицами, говорится в публикации.
Ранее мы писали, что США хотят вернуть власть Палестинской автономии в Газу, а Палестинская автономия хочет контроля над территорией на Западном берегу.
Напомним, в середине октября сообщалось, что на Западном берегу реки Иордан начались столкновения палестинцев с израильской армией.
Спустя несколько дней израильские военные заявили, что нанесли авиаудар по мечети в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, чтобы предотвратить "неминуемую террористическую атаку".