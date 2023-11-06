США опасаются, что продажа Израилю заказанного огнестрельного оружия может спровоцировать эскалацию насилия на Западном берегу реки Иордан.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что Израиль хочет купить 24 тысячи штурмовых винтовок. Американцы считают, что оружие может оказаться в руках поселенцев и гражданских ополченцев, которые пытаются вытеснить палестинцев с Западного берега.

Власти Израиля заявляют, что этими винтовками пополнят свой арсенал, поскольку тысячи единиц оружия планируется раздать населению как минимум в 1000 городов и поселков, включая израильские поселения на оккупированном Западном берегу, пишет NYT.

Пока значительная часть мира осуждает Израиль за авиаудары по сектору Газа, президент США Джо Байден и его помощники все больше обеспокоены ростом насилия на Западном берегу. С 7 октября там были убиты более 150 палестинцев - почти столько же, сколько за весь 2022 год.

Большинство этих убийств произошло во время столкновений с израильскими военными, но некоторые были совершены вооруженными гражданскими лицами, говорится в публикации.

Ранее мы писали, что США хотят вернуть власть Палестинской автономии в Газу, а Палестинская автономия хочет контроля над территорией на Западном берегу.

Напомним, в середине октября сообщалось, что на Западном берегу реки Иордан начались столкновения палестинцев с израильской армией.

Спустя несколько дней израильские военные заявили, что нанесли авиаудар по мечети в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, чтобы предотвратить "неминуемую террористическую атаку".