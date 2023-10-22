Израиль заявил, что нанес авиаудар по командному центру боевиков в Дженине
Израильские военные заявили, что рано утром в воскресенье нанесли авиаудар по мечети в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, чтобы предотвратить "неминуемую террористическую атаку".
Об этом сообщает CNN.
Армия Израиля утверждает, что там находился бункер и командный центр, в котором готовились атаки.
"Недавно была получена информация, указывающая на то, что обезвреженные террористы готовили готовящуюся террористическую атаку. Мечеть использовалась террористами как командный центр для планирования атак и как база для их проведения", - говорится в заявлении.
Палестинцы сообщают о жертвах и раненых среди гражданских.
Также ночью Израиль нанес удары по аэродромам в Дамаске и Алеппо (Сирия).
Ранее министр обороны Израиля заявил, что ливанская "Хезболла" решила вступить в войну.
Напомним, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.
Военно-политический кабинет Израиля объявил войну — впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.
ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.
17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".
Вчера в Палестине сообщили об обстреле центрального рынка в секторе Газа, заявляется о 12 погибших.
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