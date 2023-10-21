Внутри ЕС растет недовольство позицией главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по конфликту в секторе Газа.

Об этом пишет издание Politico.

По информации издания, глава ЕК "приводит в ярость внешнеполитическую команду ЕС, пренебрегая упоминанием поддержки блоком палестинской государственности в своих публичных выступлениях по поводу войны между Израилем и Хамасом".

Около 800 из 30 000 сотрудников Еврокомиссии написали письмо-протест в знак того, что она демонстрирует неоправданную предвзятость по отношению к Израилю в конфликте.

"Последней каплей стала речь фон дер Ляйен в четверг в Институте Гудзона, когда она поставила на первое место право Израиля на самооборону после жестокого нападения Хамаса 7 октября и пренебрегла упоминанием решения о создании двух государств, которое является ключевым в позиции европейских стран", — пишет Politico.

Во внутренней записке, разосланной всем сотрудникам Комиссии, говорится, что в воскресенье с 12:00 до 18:00 ожидается, что около 10 000 демонстрантов в поддержку палестинцев соберутся возле зданий Еврокомиссии.

"Полиция не исключает присутствия агрессивных демонстрантов", — говорится в записке.

Ранее сообщали, кто осудил, а кто поддержал. Реакция Украины и других стран на ситуацию в Израиле.

Ровно две недели назад, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну — впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

19 октября мировое сообщество продолжило обсуждать гуманитарную ситуацию в Газе и право Израиля ответить на действия ХАМАС.

В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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