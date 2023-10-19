В четверг, 19 октября, на западном берегу реки Иордан начались столкновения палестинцев с израильской армией.

Об этом сообщают местные СМИ.

Представители контролирующей Западный берег Палестинской национальной администрации заявили, что в ходе боев погибли шесть палестинцев.

По информации израильского военного командования, в ходе рейдов на Западном берегу прошедшей ночью было задержано более 80 подозреваемых, включая "63 активных террориста ХАМАС".

Ранее сообщалось, что в "Хезболле" готовы вступить в войну с Израилем вместе с ХАМАС, когда понадобится.

Эксперты считают, что Израилю может грозить война на пять фронтов.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

На 19 октября Белый дом анонсировал его обращение к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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