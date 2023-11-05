США хотят, чтобы сектор Газа после окончания вторжения Израиля оказался под контролем Палестинской автономии.

Такую информацию публикует британское издание The Guardian.

По данным газеты, именно такое предложение госсекретарь США Энтони Блинкен сделал палестинскому лидеру Махмуду Аббасу.

Встреча Блинкена с Аббасом состоялась в воскресенье, 5 ноября, в Рамалле – на Западном берегу. Перед этим с момента эскалации на Ближнем Востоке 7 октября они дважды встречались в Иордании.

Блинкен сказал, что на встречах в Тель-Авиве в пятницу услышал "четкие обязательства" относительно готовности властей Израиля бороться с экстремизмом на Западном берегу, и США "будут пристально следить за ситуацией, чтобы гарантировать, что наши друзья будут придерживаться этого обязательства".

Аббас после встречи с Блинкеном заявил, что Палестинская автономия возьмет на себя власть в Газе только как часть "всеобъемлющего политического решения" всей "израильской проблемы". Позднее представители автономии уточнили, что речь идет о возврате палестинцам западного берега реки Иордан, где сейчас находятся израильские поселенцы.

Как уже подтвердили в Госдепартаменте, Блинкен согласился с необходимостью "остановить экстремистское насилие против палестинцев" со стороны израильских поселенцев на западном берегу реки Иордан.

Издание отмечает, что Палестинская автономия не играла никакой роли в управлении сектором Газа с 2007 года - с тех пор, как ХАМАС взял анклав под свой контроль.

"Но теперь, судя по всему, позиция США состоит в том, чтобы вернуть власть Палестинской автономии в Газу (то есть восстановить статус-кво 2007 года). Позиция же Палестинской автономии состоит в том, что ей должны быть переданы территории на западном берегу и, возможно, речь идет об объявлении независимости Палестины и признании ее международным сообществом.

Точки зрения Израиля на все эти планы пока неизвестна", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, недавно лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от участия во встрече с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой Вторым и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Аббас принял такое решение в знак протеста в связи с авиаударом Израиля по больнице на территории сектора Газа.

Ранее агентство Bloomberg писало, что США и Израиль обсуждают будущее сектора Газа в случае победы над ХАМАС. В частности, рассматриваются варианты с вводом иностранных миротворцев (американских, британских и французских), установлением над Газой контроля ООН или ряда стран региона, в том числе арабских, при поддержке войск США, Великобритании, Германии и Франции.