Американский сенатор Берни Сандерс раскритиковал Израиль за бомбежки сектора Газа.

Об этом Сандерс заявил в своем видеообращении.

По его словам, это "один из самых ужасных моментов в современной истории".

"Израиль имеет право на самозащиту. Но то, что они делают сейчас, применяя дискриминационные методы, бомбя лагеря беженцев, взрывая машины скорой помощи, убивая тысячи невинных мужчин, женщин и детей в нарушение международного права, просто недопустимо. Этому необходимо положить конец", - сказал Сандерс.

Он призвал США надавить на Израиль и выделять ему помощь только на условии остановки бомбежек.

"Ни для кого не секрет, что США ежегодно выделяют Израилю 3,8 млрд долларов. Если они собираются брать наши деньги, а Байден хочет дать им еще больше, они должны признать, что не могут оскорблять американские ценности, то, за что мы выступаем, то, за что выступает цивилизованный мир. Прямо сейчас нужно остановить бомбардировки... Прекратите беспорядочную резню невинных людей", - сказал сенатор.

Ранее Организация Объединённых Наций осудила действия Израиля в секторе Газа.

Между тем Министерство иностранных дел Израиля исключило возможность нейтралитета в конфликте с ХАМАС. По мнению МИД, те, кто не осудили ХАМАС – это сторонники ХАМАС.

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