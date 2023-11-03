Министерство иностранных дел Израиля исключило возможность нейтралитета в конфликте с ХАМАС. По мнению МИД, те, кто не осудили ХАМАС – это сторонники ХАМАС.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат на брифинге для иностранных журналистов.

"Я хочу послать очень четкий сигнал международному сообществу: если вы не осуждаете ХАМАС, если вы не поддерживаете право Израиля на самооборону, то вы поддерживаете ХАМАС", – сказал Хайат.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал США и другие западные страны за заявления о наличии у Израиля права на самооборону, "хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет".

Отвечая на вопрос о том, связаны ли его слова с заявлением российского постпреда, представитель МИД Израиля сказал: "Я выразился настолько ясно, насколько могу".

Напомним, недавно израильский МИД вызвал посла РФ из-за визита представителей ХАМАС в Москву.

Ранее в Израиле заявили, что солдат ЦАХАЛ соблазняли шпионками, говорящими на иврите, чтобы узнать план наступления на Газу. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что сетью аккаунтов управляла иностранная страна - Иран, Россия, Китай или Северная Корея - с целью обеспечить ХАМАС разведывательной информацией.