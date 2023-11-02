Солдат израильской армии соблазняли шпионками, говорящими на иврите, чтобы узнать план наступления на Газу.

Об этом сообщает издание "Голос Израиля".

Отмечается, что в Instagram действовала целая сеть фальшивых профилей девушек, которые флиртовали с солдатами и выведывали информацию о планах действия ЦАХАЛ в Газе. Шпионок даже научили говорить пару выражений на иврите, чтобы отправлять видео для правдоподобности.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что сетью аккаунтов управляла иностранная страна - Иран, Россия, Китай или Северная Корея - с целью обеспечить ХАМАС разведывательной информацией.

Ранее мы рассказывали, что пропалестинские аккаунты в соцсети X сообщили о фейковом задержании генерала ЦАХАЛ Ицхака Брика, сопроводив новость фотографией задержанного в прошлом году СБУ Виктора Медведчука.

Также мы писали, что разведка США опасается, что ЧВК "Вагнер" может предоставить ливанскому движению "Хезболла" российскую систему ПВО "Панцирь-С1".

Напомним, 30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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