В Израиле заявили, что солдат ЦАХАЛ соблазняли говорящими на иврите шпионками, чтобы узнать план атаки на Газу
Солдат израильской армии соблазняли шпионками, говорящими на иврите, чтобы узнать план наступления на Газу.
Об этом сообщает издание "Голос Израиля".
Отмечается, что в Instagram действовала целая сеть фальшивых профилей девушек, которые флиртовали с солдатами и выведывали информацию о планах действия ЦАХАЛ в Газе. Шпионок даже научили говорить пару выражений на иврите, чтобы отправлять видео для правдоподобности.
Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что сетью аккаунтов управляла иностранная страна - Иран, Россия, Китай или Северная Корея - с целью обеспечить ХАМАС разведывательной информацией.
Ранее мы рассказывали, что пропалестинские аккаунты в соцсети X сообщили о фейковом задержании генерала ЦАХАЛ Ицхака Брика, сопроводив новость фотографией задержанного в прошлом году СБУ Виктора Медведчука.
Также мы писали, что разведка США опасается, что ЧВК "Вагнер" может предоставить ливанскому движению "Хезболла" российскую систему ПВО "Панцирь-С1".
Напомним, 30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.
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