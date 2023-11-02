Разведка США опасается, что ЧВК "Вагнер" может предоставить ливанскому движению "Хезболла" российскую систему ПВО "Панцирь-С1".

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

В публикации говорится, что у разведки США есть опасения в связи с возможным сотрудничеством российской ЧВК "Вагнер" и ливанской группировки "Хезболла", сражающейся против Израиля.

Как пишет WSJ, разведслужбы США получили данные о том, что ЧВК "Вагнер" может отправить "Хезболле" российскую систему ПВО, известную на Западе как SA-22. В России она носит название "Панцирь-С1" - это ракетно-пушечный комплекс противовоздушной обороны.

"Один из американских чиновников заявил, что Вашингтон не подтвердил факт отправки этой системы. Но он отслеживает переговоры между ЧВК "Вагнер" и "Хезболлой", и возможность таких поставок вызывает большие опасения", - говорится в публикации.

WSJ продолжает, что наемники ЧВК "Вагнер" действуют в Сирии, где также присутствуют члены "Хезболлы" - военизированной группировки, которая опирается на поддержку Ирана.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источник в правительстве Ливана сообщала, что "Хезболла" не будет вступать в войну с Израилем до тех пор, пока ХАМАС не окажется в критической ситуации.

Также СМИ писали, что ливанская "Хезболла" продолжает эскалацию и знает, что Израиль находится "на пределе возможностей".