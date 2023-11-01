"Хезболла" не будет вступать в войну с Израилем до тех пор, пока ХАМАС не окажется в критической ситуации.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Ливана.

Ливанский чиновник, разговаривавший с "Хезболлой", сказал изданию, что это движение назвало своей красной линией для вмешательства уничтожение ХАМАС. Организация готова вступить в войну, если палестинская группировка будет "на последнем издыхании".

"Они опасаются втягивания Ливана в войну против Израиля, на сторону которого могут встать США. Весь Ливан, включая "Хезболлу", не хочет войны. Запад оказывает давление на правительство Ливана, чтобы оно оказало давление на "Хезболлу", чтобы она не вступала в войну. Мы вели диалог с "Хезболлой", и у меня сложилось впечатление, что они не начнут войну. Но начнет ли Израиль войну? Нам также необходимо равное давление на них", - заявил министр иностранных дел Ливана Абдаллах Бу Хабиб, который поддерживает регулярные контакты с "Хезболлой".

По его словам, если "бойня" в секторе Газа усилится или Израиль усилит свои атаки по Ливану, "Хезболла" может почувствовать большее давление, требующее реакции.

Ранее СМИ сообщали, что ливанская "Хезболла" продолжает эскалацию и знает, что Израиль находится "на пределе возможностей"

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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