7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Боевики ХАМАС захватили несколько общин у границы с сектором Газа, взяли заложников. После этого Израиль объявил войну.

Израильская армия спустя сутки восстановила контроль над границей и вытеснила ХАМАС с территории Израиля.

Жителей северной половины сектора Газа в Израиле призвали эвакуироваться, что раскритиковали в ООН и ЕС.

18 октября с визитом в Израиле побывал президент США Джо Байден.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

Следим за ситуацией в нашем онлайне.

Что происходит в Израиле

1 ноября

09:30 В секторе Газа снова почти полностью пропал интернет, сообщают мониторинговые ресурсы.

Информацию подтвердил единственный оставшийся в регионе оператор. Он сообщил о "полном прекращении всех коммуникаций и интернет-услуг" в связи с тем, что международные маршруты, которые ранее были восстановлены, снова отключены.

08:28 Крупный чиновник управления ООН по правам человека обвинил Израиль в геноциде и ушел в отставку.

Крейг Мохайбер, директор нью-йоркского отделения Верховного комиссара ООН по правам человека, заявил, что сектор Газа является хрестоматийным примером геноцида.

Он заявил, что покидает свою работу из-за "геноцида" в секторе Газа, который ООН не смогла остановить.

Также Мохайбер обвинил США, Великобританию и европейские страны в политическом и дипломатическом прикрытии действий Израиля.

Отметим, что это произошло после удара Израиля по лагерю беженцев в Газе.

08:22 В армии Израиля назвали "трагедией войны" гибель мирных жителей в лагере беженцев Джабалия, куда Тель-Авив нанес авиаудар.

"Это трагедия войны. [Этот район - Ред] очень сложное поле боя. Там может быть инфраструктура, туннели", - заявил представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт, которого цитирует CNN.

Напомним, вчера армия Израиля обстреляла лагерь беженцев, где, по ряду данных, сотни человек получили ранения и десятки погибли.

Израиль утверждает, что в лагере погиб Ибрагим Биари, командир батальона "Центральная Джабалия". ХАМАС это отрицает. Представитель группировки назвал удар "отвратительным преступлением против гражданских лиц, детей и женщин".

07:00 Врач больницы, принимавшей многих пострадавших из Джабалии, заявил, что большинство - женщины и дети.

Об этом сообщает международный редактор BBC News Джереми Боуэн.

"Я только что говорил с доктором Мохамедом Эль-Роном - директором хирургического отделения Индонезийской больницы в Джабалии, куда доставляли большинство пострадавших от авиаударов.

По его словам, в больницу поступило около 400 человек, из них 120 были уже мертвы. Большинство пациентов - женщины и дети. Он прислал фотографии и видео из приемного покоя, на них видны десятки людей, которым оказывается помощь.

Эль-Рон уточнил, что до удара по Джабалии сегодня днем был еще один утром, после чего в больницу поступило от 50 до 60 раненых и 10 погибших. Тяжело раненых, которым требуются сложные операции, по словам врача, приходится перевозить "под огнем", в другую больницу - Аль-Шифа", - сообщил Боуэн.

Напомним, Израиль подтвердил удар по Джабалии и утверждает, что он привел к гибели одного из старших командиров ХАМАС и кого-то из его людей. И добавил, что ХАМАС "бесчеловечно использовал мирных жителей как живой щит", а авиаудары привели к обрушению подземных бункеров ХАМАС.