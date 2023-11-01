Сенатор Линдси Грэм считает, что США не должны установливать "никаких пределов" по жертвам среди гражданского населения от военной операции Израиля в секторе Газа в ответ на атаки ХАМАС.

Данное заявление было сделано в ходе его беседы в эфире CNN.

Сенатора из Южной Каролины спросили: есть ли для вас порог, и считаете ли вы, что он должен быть установлен для правительства Соединенных Штатов, при котором США сказали бы: "Давайте на секунду подождем с точки зрения потерь среди гражданского населения?"

"Нет. Если бы кто-нибудь спросил нас после Второй мировой войны: "Есть ли предел, что бы вы сделали, чтобы Япония и Германия не завоевали мир?" Есть ли какой-то предел тому, что Израиль должен делать с людьми, которые пытаются убивать евреев?" Ответ – нет. Нет предела", — заявил Грэм.

Вместе с тем Грэм отметил, что Израиль должен "быть умным" и "стараться ограничить жертвы среди гражданского населения, насколько это возможно".

"Давайте направим гуманитарную помощь в те районы, которые защищают невинных. Я полностью за это", — добавил он.

Сенатор появился на CNN во вторник вечером после авиаударов ЦАХАЛа по лагерю беженцев в секторе Газа, в результате которых погибли десятки человек.

Ранее американский политик уже отличился подобными заявлениями, когда назвал помощь Украине в войне "хорошей инвестицией" для США. А ещё ранее Грэм говорил, что военная помощь Украине — "это лучшее, на что мы тратили деньги".

Мы также сообщали, что по мнению республиканского сенатора Грэма, деньги на выборы в Украине во время войны должен дать Запад.