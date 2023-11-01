Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал зверством удар по лагерю беженцев в секторе Газа.

Удар он упомянул в заявлении по итогам своего двухдневного визита в Израиль.

"Сообщается, что десятки мирных жителей были убиты в Газе после недавних атак на лагерь беженцев Джебалия. Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями", - говорится в заявлении Гриффитса.

Вскоре после появления заявления Гриффитса генсек ООН Антониу Гутерриш осудил убийство мирных граждан на фоне удара Израиля по лагерю Джебалия. Глава всемирной организации подчеркнул, что все стороны конфликта должны соблюдать международное право.

Вчера МВД Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и были ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Среди жертв большое число женщин и детей. В ведомстве отметили, в лагере разорвалось по меньшей мере шесть авиабомб, был полностью разрушен жилой квартал беженцев.

В ЦАХАЛ сообщили, что в результате удара был убит командир ХАМАС Ибрагим Биари, один из организаторов нападения 7 октября, который "прятался за спинами мирных жителей".

Сегодня обстрел этого лагеря беженцев возобновился, как пишут СМИ.