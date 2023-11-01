В армии Израиля назвали "трагедией войны" гибель мирных жителей в лагере беженцев Джабалия, куда Тель-Авив нанес авиаудар.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт, которого цитирует CNN.

"Это трагедия войны. [Этот район - Ред.] очень сложное поле боя. Там может быть инфраструктура, туннели", - заявил Хехт.

Напомним, вчера армия Израиля обстреляла лагерь беженцев, где, по ряду данных, сотни человек получили ранения и десятки погибли.

Израиль утверждает, что в лагере погиб Ибрагим Биари, командир батальона "Центральная Джабалия". ХАМАС это отрицает. Представитель группировки назвал удар "отвратительным преступлением против гражданских лиц, детей и женщин".

Ранее мы писали, что врач больницы, принимавшей многих пострадавших из Джабалии, заявил, что большинство из них - женщины и дети. По словам хирурга, в больницу к тому времени поступило около 400 человек, из них 120 были уже мертвы.

Также мы сообщали, что 30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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