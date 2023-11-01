Врач больницы, принимавшей многих пострадавших из Джабалии, заявил, что большинство из них — женщины и дети.

Об этом сообщил международный редактор агенства BBC News Джереми Боуэн.

"Я только что говорил с доктором Мохамедом Эль-Роном директором хирургическго отделения Индонезийской больницы в Джабалии, куда доставляли большинство пострадавших от авиаударов", — заявил журналист.

По словам хирурга, в больницу к тому времени поступило около 400 человек, из них 120 были уже мертвы. Большую часть пациентов составляли женщины и дети. Он прислал фотографии и видео из приёмного покоя, где видны десятки людей, которым оказывается помощь.

"Эль-Рон уточнил, что до удара по Джабалии сегодня днём был ещё один обстрел утром, после чего в его больницу поступило от 50 до 60 раненых и 10 погибших. Тяжело раненых, которым требуются сложные операции, по словам врача, приходится перевозить "под огнем", в другую больницу — Аль-Шифа", — сообщил Боуэн.

Напомним, Израиль подтвердил удар по Джабалии и заявил, что в результате были уничтожены командиры ХАМАС и средства коммуникации. Впоследствии было сказано, что ХАМАС "бесчеловечно использовал мирных жителей как живой щит".

Ранее в ЮНИСЕФ сообщили, более 400 маленьких палестинцев ежедневно гибнут в секторе Газа.