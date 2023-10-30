Название "Израиль" удалено с онлайн-карт приложений ведущих китайских компаний Baidu и Alibaba.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

"Онлайн-карты Baidu на китайском языке разграничивают международно признанные границы Израиля, а также палестинские территории, а также ключевые города, но не содержат четкого названия страны. То же самое можно сказать и об онлайн-картах, созданных Amap компании Alibaba, на которых четко обозначены даже такие небольшие страны, как Люксембург", – говорится в публикации.

Напомним, в Китае высказали официальную позицию по вопросу конфликта между Израилем и сектором Газа. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай поддерживает "правое дело палестинского народа по отстаиванию своих национальных прав". По его словам, попытки "сдержать насилие с помощью насилия" могут нанести еще больший вред и привести к более серьезным кризисам.

Между тем Израиль продолжает боевые действия в Газе. Так, в ЦАХАЛ заявили о продвижении в секторе Газа, а в ХАМАС - об успешном отражении атак израильтян.