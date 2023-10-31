"Кладбище для детей". Более 400 маленьких палестинцев ежедневно гибнут в секторе Газа - ЮНИСЕФ
Более 400 детей ежедневно гибнут и получают ранения в палестинском секторе Газа, который в течение нескольких недель подвергается интенсивным обстрелам со стороны израильской армии.
Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).
Статья вышла под заголовком "Кладбище для детей".
Ранее мы сообщали, что в секторе Газа от ракетного удара погибли двое детей харьковчанки. Им было шесть и девять лет.
7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.
После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.
ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.
28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.
30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.
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