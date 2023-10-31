Более 400 детей ежедневно гибнут и получают ранения в палестинском секторе Газа, который в течение нескольких недель подвергается интенсивным обстрелам со стороны израильской армии.

Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Статья вышла под заголовком "Кладбище для детей".

Ранее мы сообщали, что в секторе Газа от ракетного удара погибли двое детей харьковчанки. Им было шесть и девять лет.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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