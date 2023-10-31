Мощнейший взрыв произошёл в лагере беженцев Джабалия на севере Газы. На его месте найдено по меньшей мере 47 тел погибших.

Об этом сообщает агенство AFP.

В материале сказано, что на снятых там видеозаписях видны тела по меньшей мере 47 человек, извлеченные из-под обломков разрушенных зданий. Это созвучно с данными, распространяемым властями Газы — минимум 50 погибших.

Местный житель Рагеб Акал, слова которого цитирует агентство, рассказал, что взрыв ощущался как "землетрясение".

ХАМАС заявляет, что взрыв произошёл в результате израильского удара.

Служба ВВС сообщила, что их журналистам не удалось получить комментарии от армии Израиля, хотя компания обращалась к ЦАХАЛ с запросом по этой теме.

Ранее расследование CNN показало, что на больницу в секторе Газа упала часть ракеты, запущенной с территории самого анклава.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

30 октября Израиль начал третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа.

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