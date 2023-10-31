Количество украинцев, погибших в результате войны ХАМАС и Израиля, возросло до 25 человек.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский на пресс-конференции в Укринформе.

"Из числа погибших нам известно о 25 гражданах Украины, которые погибли в результате нападения террористов”, – проинформировал Бродский.

МИД Украины уточняет, что 21 человек погиб в Израиле, а еще 4 (в том числе трое детей) - в секторе Газа. Еще один человек считается пропавшим без вести.

Большинство из них имели двойное гражданство, и их семьи проживают в Израиле. Также, по данным посла, в отношении двух погибших граждан обращались, чтобы похоронить в Украине. Большинство будет погребено в Израиле, потому что там живут их семьи, добавил он.

Ранее в МИД сообщали о 19 погибших украинцах после рейда ХАМАС в Израиле.

Напомним, в секторе Газа в результате израильского ракетного удара погибло двое украинских детей - брат и сестра 9 и 6 лет. Их мать родом из Харькова, женщина выжила.

Ранее мы рассказывали, что из Израиля вылетели уже несколько эвакуационных рейсов с украинцами.