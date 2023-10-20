Украина оказалась на втором месте по количеству своих граждан, ставших жертвами войны с ХАМАС в Израиле. Там погибли 24 украинских гражданина.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные МИД Израиля.

На первом месте по числу жертв стоят США с 32 погибшими. на третьем - Франция (22 убитых), на четвертом - РФ (21 человек).

Ранее МИД уже называл цифру в 23 погибших украинца, однако посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук ее опроверг и заявил, что у посольства есть данные только о 18 погибших.

Между тем посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что решение о начале наземной операции в секторе Газа уже принято.

"Решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников. И поэтому без использования в том числе наземной операции это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что решение такое принято", — сказал дипломат.

Сроков начала операции он не назвал.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

19 октября мировое сообщество продолжило обсуждать гуманитарную ситуацию в Газе и право Израиля ответить на действия ХАМАС. В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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