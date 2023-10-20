Правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства".

О решении израильских властей сообщает издание Ynet.



"Правительство утвердило правила, которые позволят закрывать иностранные вещательные компании, наносящие ущерб национальной безопасности <...>. Под руководством премьер-министра (Биньямина Нетаньяху – Ред.), при поддержке сотрудников службы безопасности и в координации с генеральным прокурором министр связи (Шломо Каръи – Ред.) добился утверждения правительством чрезвычайных правил, которые позволили бы закрыть телеканал "Аль-Джазира"", — говорится в публикации.

Теперь решение должен утвердить кабинет министров, после чего Каръи сможет издавать указы о закрытии той или иной вещательной сети в Израиле.

Именно телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя Минздрава сектора Газа одним из первых сообщил, что в результате удара по больнице "Аль-Ахли" погибли более 500 человек, и указал на возможную причастность израильской стороны к атаке.

Ранее телеканал CNN передал, что в арабском мире не поверят, что Израиль не наносил удар по больнице в секторе Газа.

Как мы сообщали, израильская сторона утверждает, что жертв в больнице всего несколько десятков, что ракета упала рядом с медучреждением в секторе Газа и была не израильская, а палестинская.